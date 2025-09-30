Meloni'den Küresel Sumud Filosu'na çağrı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için önerdiği planın ardından bölge için bir anlaşma umudunun doğduğunu belirterek, Küresel Sumud Filosu'nun İsrail deniz ablukasını zorlamasının bu umudu bozmasından korktuğunu ve bu nedenle filonun şimdi durması ve yardımların ulaştırılması için sunulan farklı önerilerden birini kabul etmesi gerektiğine inandığını belirtti.

Meloni, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın dün açıkladığı 20 maddelik plana atıf yapan Meloni, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Başkanı Trump'ın önerdiği Orta Doğu barış planıyla birlikte, savaşı ve Filistinli sivillerin çektiği acıları sona erdirecek ve bölgeyi istikrara kavuşturacak bir anlaşma için nihayet umut doğdu. Bu umut, pek çok kişinin bozmaktan memnuniyet duyacağı kırılgan bir dengeye dayanmaktadır. Filonun, İsrail deniz ablukasını delme girişiminin buna bir bahane olabileceğinden korkuyorum. Bu nedenle, filonun şimdi durması ve yardımların güvenli bir şekilde ulaştırılması için sunulan çeşitli önerilerden birini kabul etmesi gerektiğine inanıyorum. Bunun dışındaki her tercih, barışın engellenmesi, çatışmanın körüklenmesi ve böylece esasen rahatlatılmak istendiği söylenen Gazze halkına zarar vermek için bir bahane haline gelme riskini taşıyor. Şimdi ciddiyet ve sorumluluk zamanı."

Bu arada, İtalya Genelkurmay Başkanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, filoya eşlik eden İtalyan donanmasına ait Alpino fırkateyninin, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye yaklaşan Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelerden ayrılmak isteyen aktivistleri güvertesine alabileceği ve bunun için her tekneye "son çağrı" mesajı göndereceği belirtilmişti. Açıklamada, Alpino fırkateyninin, Gazze'nin 150 deniz mili açığından ileriye gitmeyeceği ifade edilmişti. Diğer yandan, Küresel Sumud Filosu'ndaki İtalyan heyeti, İtalya Genelkurmay Başkanlığının açıklamasını kınayarak, bunu hareketi "bölme girişimi ve sabotaj" olarak niteledi. *Fotoğraf: EPA/LUKAS COCH, temsilidir