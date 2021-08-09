MELODİ ELBİRLİLER HAKKINDA

1991 yılında İzmir'de doğan Melodi Elbirliler, sosyal medyada 'Güzellik bloggeri' olarak tanınıyor. Instagram'da 543 bin takipçisi bulunan Elbirliler, makyaj videoları yayınlıyor. Şef Arda Türkmen ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Melodi Elbirliler, Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.