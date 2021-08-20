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Melodi Elbirliler'den 'Arda Türkmen' paylaşımı: İyi ki doğmuş, iyi ki benim olmuş! - Magazin haberleri

Melodi Elbirliler: İyi ki doğmuş, iyi ki benim olmuş!

Sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, ünlü şef Arda Türkmen'in yeni yaşını kutladı. Dünyaevine girmeye hazırlandığı sevgilisiyle verdiği yeni pozları yayınlayan Elbirliler, "İyi ki doğmuş, iyi ki benim olmuş!" dedi

20.08.2021 - 08:00 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü şef Arda Türkmen, 46 yaşına bastı. 

  • "İYİ Kİ DOĞMUŞ, İYİ Kİ BENİM OLMUŞ"

    Elbirliler, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı. Birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan Melodi Elbirliler, gönderisine, "İyi ki doğmuş, iyi ki benim olmuş!" notunu düştü. Elbirliler'in paylaşımı kısa sürede 39 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

  • "40'LARA GELMEYİ HAYAL BİLE EDEMEZDİM"

    Türkmen ise takipçilerinden gelen mesajların ardından, "46 oldum... 40’lara gelmeyi hayal bile edemezdim, 45 olunca 'Vay be!' dedim, 46 olunca artık daha da bir şey diyemiyorum. Hayatta her şeyin başı sağlık... Güzel temennileriniz için çok teşekkür ederim." paylaşımında bulundu.

  • "GELİNLİĞİMİ DE ALDIM"

    Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülenen Melodi Elbirliler, evlilik hazırlıklarını tamamladıklarını duyurmuştu. 

    Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Elbirliler, "Düğün tarihini belli ama paylaşmak istemiyorum. Bu yaz ayı içinde diyebilirim. Hazırlıklar tamamladı. Gelinliğimi de aldım." ifadelerini kullanmıştı.

  • Çiftin, bu ayın son haftası nikah masasına oturacağı öğrenildi.

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