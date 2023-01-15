Küba asıllı Türk voleybolcu Melissa Vargas, Fenerbahçe Opet'e döndü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çin ekibi Tianjin'de forma giyen Melissa Vargas, ligin sona ermesiyle birlikte İstanbul'a geldi.

Tecrübeli pasör çaprazını havalimanında Fenerbahçe Voleybol Şubesi Dış İlişkiler ve Organizasyon Sorumlusu Tansu Aydın karşıladı.

Çin ekibi Tianjin ile ikinci kez şampiyonluk yaşayan ve gösterdiği başarılı performansla öne çıkan Melissa Vargas, sezonun geri kalan kısmında Fenerbahçe Opet'in başarısı için ter dökecek.