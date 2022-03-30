"Eşitsizlik hayatın her alanında var"

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Melisa Sözen, önceki gün yüzü olduğu bir kozmetik markasının tanıtımında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sözen, final yapan 'Kırmızı Oda' dizisinde canlandırdığı 'Alya' karakteriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 36 yaşındaki oyuncu, "Benim için çok güzel bir proje oldu. Hikayeyi anlatabildiğim için çok mutlu oldum. Birilerinin kalbine dokunabildiysem, farkındalık yaratabildiysek ne mutlu... O projenin amacı da bunu amaçlıyordu. Benim hayatım boyunca unutamayacağım deneyimlerden biri oldu." dedi.

Melisa Sözen, "Oynamam dediğiniz rol var mı?" sorusuna da "Onu oynamam bunu oynamamdan ziyade, anlatılan hikayenin bir parçası olmak istiyor muyum? Hikayede doğru anlatılıyor mu? İzleyecek insanlara doğru aktarılacak mı? Asıl kıstas benim için bu oluyor." yanıtını verdi.

"EŞİTSİZLİK HAYATIN HER ALANINDA"

Ünlü isim, daha sonra muhabirlerin "Erkekler, kadın oyunculardan fazla ücret alıyor' konusu da çok konuşuldu" demesi üzerine konuya ilişkin düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

Maalesef bu eşitsizlik hayatın her alanında olduğu gibi bizim sektörümüzde de geçerli kadın erkek arasında. Ama hepimiz bunun için elimizden gelen savaşı veriyoruz. İnanıyorum ki yapımcılar ve kanalların bu konudaki tutumlarında doğru yolu bulacağız.