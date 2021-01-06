Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen çifti, İstinye Park'ta görüntülendi. Soruları cevapsız bırakan ikili, muhabirlere "Kolay gelsin, yeni yılınız kutlu olsun." dedi. Şenolsun ve Evirgen çift, kısa sürede alışveriş turlarını tamamlayarak alışveriş merkezinden ayrıldılar.

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