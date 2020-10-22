Melisa Şenolsun duyurdu: Çok yakında...

Oyuncu Melisa Şenolsun, bir süre önce işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Birlikçe çekildikleri kareleri zaman zaman Instagram hesabına da ekleyen Şenolsun, önceki gün sevgilisinin kendisini çektiği bir videoyu yayınladı.

24 yaşındaki oyuncu, "Çok yakında..." notunu düştüğü paylaşımında bir senaryoyu okuduğu görülüyor.

Melisa Şenolsun'un bu hareketi takipçileri takipçilerini heyecanlandırdı.