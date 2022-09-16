Babasıyla yüzleşti

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Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 488'inci bölümünde; Melisa, öz babasını hiç görmediğini ve annesi Perihan’ın da kendisine sahip çıkmadığını ifade etti. Bunun üzerine harekete geçen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekibi, Melisa’nın öz babası Mehmet’i buldu. Canlı yayında babasıyla yüzleşen Melisa, “Bana sahip çıksaydın bu halde olmazdım” diyerek gözyaşlarına boğuldu.