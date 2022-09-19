"Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme"nin bugünkü bölümünde hareketli dakikalar yaşandı.

Melisa’nın uğruna çocuklarını terk ettiği sevgilisi Rafet stüdyoya geldi. Melisa’nın evli olduğunu bildiğini dile getiren Rafet, sözleriyle herkesi şoke etti.

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