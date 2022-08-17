Melisa gelin bilezikle gitar çalıyor!

Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin 902. Bölümünde; 23 yaşında, 2 yıllık evli Melisa Kayıkçı’nın evine konuk olundu. Melisa gelin bilezikleri ile gitar çaldı.

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