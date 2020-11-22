İddiaya göre; Gökhan Çıra eşi Selin Ciğerci'yi, sunucu Melisa Emirbayer ile aldattı.
Bunu öğrenen Ciğerci, Emirbayer’i bulup, boğazına bıçak dayayarak “kocama yaklaşma” diye tehdit etti.
Skandal olayı duyuran Seren Serengil, bunları kendisine Emirbayer’in anlattığını söyledi.
Gökhan Çıra'nın Melisa Emirbayer'in sosyal medyada bazı fotoğraflarını beğenmesi iddiaları güçlendirirken söylentilerin ardından ünlü sunucuyu takipten çıkması ve beğenilerini çekmesi dikkatlerden kaçmadı.
Melisa Emirbayer, magazin gündemine bomba gibi düşen iddia sonrası Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:
Seren Serengil'in dediği her şey doğrudur. Maruz kaldığım tehditler vb. her şey doğrudur. Aslı olmayan üstüme atılan iftiralar için savcılığa başvuruda bulunuldu. Buradan yanımda olan herkese teşekkür ediyorum.
Dün hakkında çıkan haberlere sessiz kalan Selin Ciğerci, kendisine gönderilen hakaret içerikli mesajlar sonrasında Instagram hesabının hikaye kısmından açıklama yaptı.
Selin Ciğerci, "Kimseyle uğraşmadım ben. İftira atıyorlar. Biri çıkıyor 'Anne olamayacaksın' diyor, biri 'Cinsiyet değiştirdin' diyor. Biri de 'Aldatılması normal' deyip, yerden yere vuruyor. Ben ne yapmışım ya! Herkes kendi ahlakına, geçmişine baksın" diye devam etti.
Ciğerci ayrca şunları söyledi:
Herkes bir kendi kapısının önünü süpürsün. Varsa bir hatam bile ben Allah'tan af diledim. İnsanlar bana 'Yazıklar olsun' diye mesajlar atıyor. Allah herkesin gönlüne göre versin. Lütfen bana iftira atmayın. Vallahi şoktayım, psikolojim bozuldu. Çıldıracağım valla. Gökhan yukarıda uyuyor. Bana gelen mesajları görseniz, inanamazsınız. Daha güçlü geleceğim. Akan gözyaşımın hesabını soracağım. Kaba kuvvetle değil, hukukla. Ah ediyorum, ömrüm boyuncu bu kurgunun, planın başında kim varsa. Allah yukarıda.
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