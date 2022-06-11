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Melisa Döngel'e Kadir Güneş'ten VIP minibüs! Aleyna Tilki... - Magazin haberleri

Aleyna Tilki gitti, Melisa Döngel geldi!

Adı Kadir Güneş ile aşk dedikodularına karışan Melisa Döngel, önceki gün Arnavutköy'deydi. Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, ardından Güneş'in daha önce Aleyna Tilki için tahsis ettiği VIP minibüsüne binerek, oradan uzaklaştı

11.06.2022 - 12:45 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi Kadir Güneş'le aşk yaşadığı konuşulan Melisa Döngel, önceki gün Arnavutköy'de arkadaşlarıyla yemek yerken görüntülendi. Koyu sohbeti bırakıp, gazetecilerin yanına gelen oyuncu, ayaküstü soruları yanıtladı.

  • "SEDA SAYAN'A BENZİYORSAM NE MUTLU BANA!"

    "Şu an tatildeyim." diyen Melisa Döngel, "Yayınlanması gereken bir işimiz vardı fakat onu sezon işi olduğu için eylül ayına erteledik." ifadelerini kullandı.

    İmaj değişikliğine giden oyuncuya, sosyal medyada Seda Sayan'a benzetildiği hatırlatıldı. Döngel, "Seda Sayan'a benziyorsam ne mutlu bana!" şeklinde konuştu.

  • "GELEN ELEŞTİRİLERİ UMURSUYORUM"

    Melisa Döngel'e olumsuz yorumlar sorulunca, "Herkesin kendi düşüncesi tabii ki, benim yorum yapabileceğim bir nokta yok. Her şey için teşekkür ederim." dedi.

    "Gelen eleştirileri umursuyorum." ifadelerini kullanan Döngel, "Eleştiriye açık bir sektörde iş yapıyoruz. İnsanların eleştirileri benim için çok önemli. Kötü eleştirileri de hayatımıza devam edebilmek için pek takmamaya çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

  • "O FOTOĞRAF ÇIPLAK DEĞİLDİ"

    Sosyal medya üzerinden yaptığı iddialı paylaşımlarla alakalı da konuşan Melisa Döngel, "Straplez bir fotoğraf paylaştım, dediğim gibi; insanların görüş açısı... Yanlış yorumlanmış. Çıplak fotoğraf gördük hepimiz daha önce, o çıplak değildi!" diyerek, kahkaha attı.

  • Aşk hayatı sorulunca, "Şu anda o birlikteliğim devam etmiyor." diyen Döngel, muhabirlerin yanından ayrılarak, arkadaşlarının yanına döndü.

    Kısa bir süre sonra hesabı ödeyen oyuncunun, ardından Kadir Güneş'in daha önce Aleyna Tilki için tahsis ettiği VIP minibüsüne binerek, uzaklaştığı görüldü.

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