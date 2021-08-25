Melisa Döngel'den iddialara yanıt

Son dönemin parlayan yıldızlarından Melisa Döngel hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Aylar önce arkadaşlarıyla gittiği bir kafeye alınmadığı için, kavga eden ve çalışanlara, "Siz bittiniz, sizi bitireceğim" diyerek tehditler savurduğuna ilişkin haberlerle gündeme gelen oyuncunun, bu kez de uçakta kavga çıkardığı iddia edildi.