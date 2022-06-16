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Son dakika: Melisa Döngel'in havuz dansı sosyal medyayı salladı - FOTO HABER

Melisa Döngel'in havuz keyfi

Arkadaşlarıyla birlikte sezonu Bodrum'da açan Melisa Döngel, sıcak havanın tadını çıkardı. Ünlü oyuncu, havuz pozlarını Instagram'dan paylaştı

16.06.2022 - 11:58 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi Kadir Güneş'le aşk yaşadığı konuşulan Melisa Döngel (22), havaların ısınmasıyla birlikte sezonu açtı. Ünlü oyuncu, soluğu Bodrum'da aldı. Denizin ve güneşin tadını çıkaran Döngel, tatilinden kesitleri de Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

  • Kız arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren Melisa Döngel, önceki gün havuz pozlarını yayınladı. Örgülü saçları, renkli bikinisi ve siyah güneş gözlüğü ile objektif karşısına geçen Döngel, bu kareleri takipçileriyle paylaştı.

  • HAVUZDA DANS

    Geçtiğimiz günlerde "Gelen eleştirileri umursuyorum. Eleştiriye açık bir sektörde iş yapıyoruz. İnsanların eleştirileri benim için çok önemli." açıklamasını yapan Melisa Döngel, ardından yakın dostuyla havuzda dans ettiği anları da yayınladı. Bir hayli keyifli olduğu görülen ünlü oyuncunun gönderileri takipçileri tarafından oldukça ilgi gördü.

  • Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz sene geç açılan tatil sezonu, bu yıl yaz mevsiminin gelmesiyle başladı. Sinema, televizyon ve müzik dünyasının tanınmış simaları da haziran ayıyla birlikte tatile çıktı. Ünlü isimler, renkli kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

  • TÜRKÜ TURAN

    Oyuncu Türkü Turan, tatil sezonunu Muğla'da açtı. Bikinisinin üzerine pareo giyen ünlü isim, objektif karşısında verdiği pozları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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