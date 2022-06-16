HAVUZDA DANS

Geçtiğimiz günlerde "Gelen eleştirileri umursuyorum. Eleştiriye açık bir sektörde iş yapıyoruz. İnsanların eleştirileri benim için çok önemli." açıklamasını yapan Melisa Döngel, ardından yakın dostuyla havuzda dans ettiği anları da yayınladı. Bir hayli keyifli olduğu görülen ünlü oyuncunun gönderileri takipçileri tarafından oldukça ilgi gördü.