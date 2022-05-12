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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Melisa Aslı Pamuk, önceki gün Etiler'deki bir AVM'de objektiflere yansıdı.

Basın mensuplarıyla sohbet eden 31 yaşındaki Pamuk, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Mustafa Mert Koç'un yakın zamanda çıkaracağı albümle ilgili konuştu.

Ünlü isim, "Ben çok beğenerek dinledim. Şarkılar çıktıktan sonra birlikte bir klipte oynar mıyız? Onu da ilerleyen zamanda göreceğiz." dedi.

"BAŞKA BİR BOYUTA GETİRDİLER"

Son oynadığı reklam filminde giydiği kıyafetin çok konuşulması ile ilgili soruları da yanıtlayan Pamuk, "Marka nasıl bir konsept çıkarıyorsa, biz o şekilde reklamı çekiyoruz. Bunu başka bir boyuta getirdiler. Günlerce TT oldu. Ben de çok eğlendim aslında. Reklamın iyisi kötüsü olmaz." ifadelerini kullandı.