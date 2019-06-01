Ekranların sevilen oyuncusu Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde alışveriş öncesi hayranlarının yoğun ilgisine maruz kalan başarılı oyuncu, herkesle tek tek fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.

Ayaküstü gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Pamuk, "Bildiğiniz gibi dizi yeni final yaptı. Şimdilik herhangi bir teklif yok. Zaten kısa bir süre dinleneceğim. Önce tatil, sonra gelen tekliflere bakacağım" dedi.