Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, BAE'ye gitti
Futbolcu Yusuf Yazıcı ile oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un Lille'deki evleri geçtiğimiz günlerde soyulmuş, çiftin pasaportları da çalınmıştı. Yeni pasaportlarını çıkaran Yazıcı ile Pamuk, turistik gezi için Birleşik Arap Emirliklerine gitti
- 1
Fransa'nın Lille futbol takımında forma giyen Yusuf Yazıcı, Melisa Aslı Pamuk'un birlikte yaşadığı evleri geçtiğimiz günlerde soyulmuş, pasaportları da çalınmıştı.
- 2
Yeni pasaportlarını çıkaran Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk, Birleşik Arap Emirlikleri'ne turistik ziyarette bulundu. Çift, Şeyh Zayid Camii önünde poz verdi.
- 3
Melisa Aslı Pamuk, rol aldığı 'Kadınlara Mahsus'un geçtiğimiz haftaki galasına, yeni pasaportu henüz çıkmadığı için katılamamıştı.
-