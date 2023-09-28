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        Haberler Magazin Melisa Aslı Pamuk: Bizde pek olmuyor - Magazin haberleri

        Melisa Aslı Pamuk: Bizde pek olmuyor

        Etiler'de objektiflere yansıyan Melisa Aslı Pamuk, son dönemde kadın oyuncuların yurt dışı başarılarıyla ilgili konuştu. Oyuncu, "Çok mutlu oluyorum. Keşke bütün oyuncularımız yurt dışına açılabilse. Ben her zaman kadın dayanışmasından yanayım. Birbirimize destek olmamız lazım ama bizim sektörde pek olmuyor bu" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 08:01 Güncelleme: 28.09.2023 - 08:46
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        • 1

          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Melisa Aslı Pamuk, Etiler'deki bir kafede görüntülendi. Arkadaşlarıyla beraber sohbet eden Pamuk, mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtladı.

        • 2

          Oyuncu, "Cem Karaca'nın çekimlerine başladık. Çok mutluyum bu projeye dahil olduğum için. Teklif ilk geldiğinde hiç düşünmeden 'Tamam' dedim" açıklamasını yaptı.

        • 3

          "HAYATIMDA HER ŞEY GÜZEL GİDİYOR"

          Futbolcu Yusuf Yazıcı ile bir süredir aşk yaşayan Melisa Aslı Pamuk, basın mensuplarının konuyla alakalı sorularına, "Çok teşekkür ederim. Hayatımda her şey güzel gidiyor. Özel hayatım ile ilgili çok konuşmak istemiyorum" şeklinde yanıt vermekle yetindi.

        • 4

          "HER ZAMAN KADIN DAYANIŞMASINDAN YANAYIM"

          Pamuk, son dönemde kadın oyuncuların yurt dışı başarılarıyla ilgili düşünceleri sorulunca, "Çok mutlu oluyorum bu başarıları gördükçe. Keşke bütün oyuncularımız yurt dışına açılabilse. Ben her zaman kadın dayanışmasından yanayım. Birbirimize destek olmamız lazım ama bizim sektörde pek olmuyor bu" ifadelerini kullandı.

        • 5

          "BU DURUM HER SEKTÖRDE OLUYOR"

          Oyuncu, gazetecilerin, "Hemcinslerinizden sizi aşağıya çekmeye çalışan oldu mu?" sorusuna ise, "Her sektörde oluyor bu durum. Sosyal medyada çok oluyor. Rahatsız oluyorsan izleme, yorum da yapma. Herkes işini yapıyor" cevabını verdi.

        • 6

          Melisa Aslı Pamuk'un belindeki İngilizce 'LOVE ME' (Sev beni) yazılı dövme ise dikkatlerden kaçmadı.

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