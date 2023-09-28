Melisa Aslı Pamuk: Bizde pek olmuyor

"BU DURUM HER SEKTÖRDE OLUYOR"



Oyuncu, gazetecilerin, "Hemcinslerinizden sizi aşağıya çekmeye çalışan oldu mu?" sorusuna ise, "Her sektörde oluyor bu durum. Sosyal medyada çok oluyor. Rahatsız oluyorsan izleme, yorum da yapma. Herkes işini yapıyor" cevabını verdi.