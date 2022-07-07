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Melis Sütşurup-Mustafa Sandal çifti: Aşk her şeydir! - Magazin haberleri

Melis Sütşurup-Mustafa Sandal çifti: Aşk her şeydir!

Mustafa Sandal ile nikah masasına oturan Melis Sütşurup, düğünlerinden yeni fotoğrafları Instagram'dan paylaştı. Sütşurup, karelerine, "Aşk her şeydir!" notunu düştü

07.07.2022 - 12:17 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 2018'de Emina Jahovic'ten boşanan şarkıcı Mustafa Sandal, geçtiğimiz haftalarda ikinci kez nikah masasına oturmuştu. İtalya'nın başkenti Roma'da 'evet' diyen Jahovic ile Sandal, Marmaris'te de düğün yapmıştı.

  • Şu sıralar Bodrum'da tatil yapan ikiliden Sütşurup, düğünden pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamaya devam ediyor. Melis Sütşurup, after party'den yeni kareleri ilk kez takipçilerinin beğenisine sundu.

  • "AŞK HER ŞEYDİR"

    Sandal ile mutlu birlikteliğini sürdüren ünlü isim, sosyal medya hesabından yayınladığı karelere, "Aşk her şeydir..." notunu düştü. Çiftin gönderileri takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

  • 4 YIL ÖNCE BOŞANDI

    Ünlü şarkıcı, 2008 yılında Sırp meslektaşı Emina Jahovic ile evlenmişti. Sandal ve Jahovic'in 10 yıl süren evliliğinden Yaman ve Yavuz adında iki çocuğu dünyaya gelmişti.

  • Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un mutlu günlerinden objektiflere yansıyan diğer kareler...

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