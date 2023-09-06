Melis Sezen Venedik Film Festivali'ne damga vurdu! Ünlü oyuncu beyazlar içerisinde kuğu gibi süzüldü!
Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran genç oyuncu Melis Sezen, son olarak FOX TV projelerinden biri olan Gülcemal ile izleyici karşısına çıkmıştı. Sevilen oyuncu Melis Sezen Venedik Film Festivali'ne damga vurdu!
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Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle hafızalara kazınan Melis Sezen, son olarak Gülcemal projesiyle izleyici karşısına çıkmıştı.
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Venedik Film Festiavali'ndeki kırmızı halıda boy gösteren Melis Sezen son olarak tercih ettiği beyaz elbisesi ve yaptığı hareketlerle sosyal medyanın konuşulan isimlerinden biri oldu.
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30 Ağustos - 9 Eylül tarihlerinde 80'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali kapsamında 'Priscilla' filminin gösterimi yapıldı. Gösterim öncesi düzenlenen photocall etkinliğine katılan isimler arasında Salih Bademci ve Melis Sezen de yer aldı.
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Instagram hesabında 2 milyon takipçisi olan Melis Sezen, Uluslararası Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında çekildiği gönderilerini sevenlerinin beğenisine sundu. Güzel ismin beyaz elbisesiyle verdiği pozlarına sevenlerinden övgü dolu yorumlar geldi.
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İşte Melis Sezen'in Venedik Film Festivali'nden görüntüleri...
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