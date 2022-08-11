Akşam alışverişi

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oyuncu Melis Sezen, dün akşam İstinyePark'ta görüntülendi.

Tek başına mağazaları dolaşan 25 yaşındaki oyuncu, keyifli halleriyle dikkat çekti. Ünlü isim, bir restoranda yemek yedikten sonra oradan ayrıldı.