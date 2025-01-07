Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Melis Sezen, IMDb StarMeter listesinde Türk oyuncular arasında birinci sırada - Magazin haberleri

        Melis Sezen, IMDb StarMeter listesinde Türk oyuncular arasında birinci sırada

        Melis Sezen, IMDb StarMeter listesinde dünya genelinde 15 milyondan fazla kişi arasında 130'uncu sırada yer alırken, Türk oyuncular arasında birinci sıraya yerleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 09:20 Güncelleme: 07.01.2025 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          IMDb StarMeter, dünya çapında ünlü oyuncuların popülaritelerini değerlendiren ve dönemsel olarak sıralayan bir liste olarak dikkat çekiyor. Bu liste, oyuncuların projeleri, medya etkileşimleri ve sosyal medya görünürlükleri gibi faktörlere dayanarak oluşturuluyor.

        • 2

          SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'da 'İmre' karakterine hayat veren Melis Sezen, IMDb StarMeter listesinde büyük bir başarıya imza attı.

        • 3

          Dünya çapında 15 milyondan fazla kişi arasında 130'uncu sırada yer alan Sezen, Türk oyuncular arasında ise 1'inci sıraya yerleşti.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Trakya ve Ege için sağanak yağmur uyarısı
        Trakya ve Ege için sağanak yağmur uyarısı
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Trump: Ben İsrail'in en iyi dostuyum
        Trump: Ben İsrail'in en iyi dostuyum
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        F.Bahçe'den stoper sürprizi!
        F.Bahçe'den stoper sürprizi!
        Bilimsel makaleye konu oldu
        Bilimsel makaleye konu oldu
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Kanada Başbakanı istifa etti
        Kanada Başbakanı istifa etti
        Fenerbahçe'ye sürpriz sol bek!
        Fenerbahçe'ye sürpriz sol bek!
        Karısını öldürüp bagaja koydu! 'Dur' ihtarına uymayınca ortaya çıktı!
        Karısını öldürüp bagaja koydu! 'Dur' ihtarına uymayınca ortaya çıktı!
        Habertürk Anasayfa