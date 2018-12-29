Melis Kaygılaroğlu tatil fotoğrafını, "2 gün boyunca bir tane fotoğrafımız olsun selfie dışında diye yalvardım durdum. Havalı bir şeyler... Dedim, dedim ama asla dinletemedim. Yok anam; 'hayır' dedi durdu ama işte hayat... Tam son saatlerde otele dönerken; karşıma seni çıkarttı Allah; ey sevgili fotoğrafçı! Çok teşekkür ederim. Vallahi iyi ki varsın! Yoksa bir tane beyazlar içinde fotoğrafımız olmayacaktı... Ay lav kar, ay lav Kartalkaya! 2 günlük kaçamak böylece biter. Seneye görüşürüz" notu düşerek sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.