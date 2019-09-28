İşiten, "Buradayım. Görüyorum. Duyuyorum. Geride oluşum varlığımı eksiltmiyor.

Yaşıyorum. Hissediyorum. Buradayım. Ayrıca hayır arkadaşlar; dediğinizi yapmayacağım. Ne kaşlarıma, ne dudaklarıma ne de kiloma dokunmayacağım. Halimi ve kendimi seviyorum. Size de tavsiye ediyorum. Kusur iyidir, kusur lazımdır" ifadelerini kullandı.