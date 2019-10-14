Bir takipçisi İşiten'in paylaşımına, "Gülmenizde sorun yok zaten, kendinizi hep mutlu göstermenizde sorun var. Ayrılmadan önce methiyeler düzdüğünüz aşkınız bittikten sonraki ilk posttan şu ana kadar ki postlarınıza aynı şekilde devam etmeniz sıkıntılı görünüyor. Bana hala tam olarak geçmiyor bazı şeyleriniz ne yazık ki..." yorumunu yaptı.