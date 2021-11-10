FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde yarın TSİ 20.00’de Slovenya ile deplasmanda, 14 Kasım Pazar günü saat 17.00’de ise İzmit’te Polonya ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın 25 yaşındaki oyuncusu Melis Gülcan, İHA'ya açıklamalarda bulundu.
"İLK MAÇIMIZDAN GALİBİYETLE AYRILMAK İSTİYORUZ"
Slovenya ile daha önce oynadıklarını hatırlatarak sözlerine başlayan Melis, "Daha önce yenilmiştik ama şu an onların ne olduğunu biliyoruz. Oyuncuların kim olduğunu biliyoruz. Bence bu bizim için bir avantaj. Güzel bir kamp dönemli geçiriyoruz şu an. İlk maçımızdan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.
"GÜZEL BİR KİMYA TUTTU"
Takım içinde havanın çok güzel olduğuna dikkat çeken ay-yıldızlı basketbolcu, “Tecrübeli oyuncularımız da var. Hatta sakat olup şu anda aramızda olmayan tecrübeli oyuncularımız da var. Ama güzel bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Güzel bir kimya tuttu. Bu maçlara da güzel bir şekilde yansıyacağını düşünüyorum. Şu anda beklentimiz yüksek” ifadelerini kullandı.
"HEDEFİMİZ İLK ÖNCE GRUP MAÇLARI"
"Her zaman Türkiye'yi en üstte göstermek istiyoruz" diyen Melis Gülcan, şöyle devam etti:
"Planlarımız açısından da daha tam kadro diyemeyiz çünkü sakatlarımız da vardı. Ama güzel bir kimya oluşmuştu. Hedefimiz ilk önce grup maçları. Onları en iyi şekilde atlatıp gruptan birinci çıkıp Avrupa Şampiyonası'na gitmek hedefimiz. Orada da elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan şüphem yok."
"GÜZEL BİR ATMOSFER OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
İzmit'te oynanacak Polonya karşılaşması için basketbolseverlere de seslenen milli sporcu, "Uzun zaman sonra taraftarlarla buluşuyoruz. O yüzden heyecanımız da yüksek. Onlarla birlikte güzel bir atmosfer olacağını düşünüyorum maçta. Umuyorum ki oradan da galibiyetle ayrılırız" diyerek sözlerini noktaladı.
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