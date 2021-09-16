ANNESİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Gelin Jennifer Gates, sosyal medya hesabında o kutlamada çekilen fotoğrafları yayınlayarak, özellikle de partinin tüm hazılıklarıyla yakından ilgilinen annesi Melinda'ya teşekkür etti. Jennifer Gates paylaşımında, kutlamaya katılan aile üyeleri ile yakın dostlarına da duyduğu memnuniyeti de ifade etti.