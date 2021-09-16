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Melinda Gates, Bill Gates ile boşanırken aldığı 65 milyar doları harcamaya başladı - Magazin haberleri

Melinda Gates boşanırken aldığı 65 milyar doları harcamaya başladı

Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates ile 27 yıllık evliliğini geçtiğimiz ağustos ayında sonlandıran Melinda Gates, Nayel Nassar ile evlilik hazırlığı yapan kızı Jennifer Gates için harekete geçti. Ünlü iş insanından boşanırken 130 milyar dolarlık servetin yarısını alan anne Gates, kızına Washington'daki 125 milyon dolarlık göl manzaralı malikanesinin bahçesinde bekarlığa veda partisi düzenledi

16.09.2021 - 16:47 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Dünyanın diline pelesenk olan boşanma kararının ardından Melinda Gates ile Bill Gates, kısa bir süre önce yollarını ayırmıştı. Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarderin 130 milyar dolarlık servetin yarısının sahibi olan üç çocuk annesi Gates, aldığı parayı kızı Jennifer Gates için harcamaya başladı.

  • Melinda Gates, Mısırlı profesyonel at binicisi Nayel Nassar ile evlilik hazırlığı yapan 25 yaşındaki kızı kızı Jennifer Gates için sadece kadınların davetli olduğu bir bekarlığa veda partisi hazırladı.

  • Kutlama, anne Gates'in Washington'da çocuklarıyla birlikte yaşadığı 125 milyon dolarlık göl manzaları malikanenin bahçesinde yapıldı.

  • ANNESİNE TEŞEKKÜR ETTİ

    Gelin Jennifer Gates, sosyal medya hesabında o kutlamada çekilen fotoğrafları yayınlayarak, özellikle de partinin tüm hazılıklarıyla yakından ilgilinen annesi Melinda'ya teşekkür etti. Jennifer Gates paylaşımında, kutlamaya katılan aile üyeleri ile yakın dostlarına da duyduğu memnuniyeti de ifade etti.

  • "HERKESE MİNNETTARIM"

    Jennifer Gates, bekarlığa veda partisine gelen konuklara "Bana destek olan, tavsiyede bulunan bütün harika kadınlara minnettarım." diyerek teşekkür etti.

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