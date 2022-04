Melikşah Altuntaş’ın hazırlayıp sunduğu 'Hayatımın Listesi' 4 Mayıs'tan itibaren her Çarşamba, saat 17.00’de İş Sanat’ın YouTube kanalında sanatseverlerle buluşacak.

İş Sanat’ın yepyeni kültür sanat programı Mayıs ayında YouTube kanalında seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Melikşah Altuntaş’ın hazırlayıp sunduğu “Hayatımın Listesi”nde, müzikten tiyatroya, sinemadan edebiyata güncel konular konuşulacak. Melikşah Altuntaş’ın hazırlayıp sunduğu “Hayatımın Listesi”, 4 Mayıs Çarşamba, saat 17.00’de yayında olacak.

İlk bölümünde Nükhet Duru’yu ağırlayan Melikşah Altuntaş programda, Serkan Keskin, Zeynep Atakan, Can Bonomo, Emin Alper gibi kültür sanat dünyasının sevilen isimlerine başucu kitaplarını, favori şarkı ve albümleri sorarak seyircisi için her hafta yeni bir kültür sanat ajandası oluşturuyor.

Hayatımın Listesi her çarşamba İş Sanat’ın YouTube kanalında ücretsiz izlenebilir.