Melikgazi parklarına kedi evleri kondu

İHA

Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi, sokak kedileri için yaptığı evleri parklara yerleştirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kedi evleri çalışmasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sevimli küçük dostlarımız bu hayatta bizlerin dilsiz dostlarıdır. Onların sesi, güvencesi, koruyucuları belediyeler olarak biz olmalıyız. Sevimli dostlarımızın sağlıklı yaşam şartlarında hayatlarını idame ettirmesi için ilçemizin birçok parkına kedi evleri yerleştirdik.

Buralara belediyemiz ekipleri tarafından sürekli mama bırakılmakta; temizlik ve bakımları da yapılıyor.

Melikgazi Belediyesi olarak sokak hayvanlarını unutmadık. Kedi evleri, ilçe genelinde talep ve tespit ile belirlenecek farklı noktalara yerleştirilmeye devam edeceğiz. Kedi evleri yapımı ve dağıtımlarımız devam ediyor.

Vatandaşlarımızın ricamız kedi evlerimize sahip çıkmalarıdır. Bizler tüm canlıların yaşam hakkını savunuyor ve bu doğrultuda üzerimize düşen ne varsa yapmak için çaba harcıyoruz. Kedilerimiz için yaptığımız minik evlerin hayırlı olmasını dilerim"