Melikgazi'den "Mobil Sıfır Atık Aracı"

Sıfır atık uygulamalarıyla çevrenin korunmasına ve atıkların geri dönüşüme kazandırılmasına imkân sağlayan Melikgazi Belediyesi, yeni bir uygulama başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından "Sıfır Atık İyi Uygulamaları Projesi" için sağlanan ödenek ile okullarda ve mahallelerde "Sıfır Atık" projesinin geliştirilmesi ve sıfır atık eğitimlerinde kullanılmak üzere tedarik edilen "Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı" hizmete başladı.

Uygulama ile geri dönüştürülebilen ambalaj atıkları, bitkisel yağlar, atık piller vb. atıklar Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı ile mahallelerden alınarak geri dönüşüme kazandırılabilecek. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, okullarda, mahallelerde sıfır atık projesinin geliştirilmesi ve sıfır atık eğitimlerinde kullanılmak için tedarik edilen araca vatandaşlar, çocuklar atıklarını atabilecek; içerisinde eğitim için 3 boyutlu çizimler yer alacak.

Temiz çevre ve sıfır atık konularında farkındalık oluşturmak için tasarlanan araç, hem mahalleleri hem okulları gezerek sıfır atık konusunda bilinçlendirme sağlarken öte yandan atıkları toplayarak Melikgazi’de temiz bir çevre imkanı da tanıyacak. Melikgazi Belediyesi GES projelerinden elde edilen elektrikle şarj edilen Mobil Atık Aracı, aynı zamanda cep telefonuna indirilecek uygulama ile istenirse takip edilebilecek.

Melikgazi'de sürdürülebilir bir gelecek için geri dönüşüm çalışmalarına devam ettiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, sıfır atık uygulamalarına ilişkin şunları söyledi: "Gelecek nesillerimize temiz bir çevre bırakmak, ilçemize, şehrimize, ülkemize sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak için sıfır atık çalışmalarına önem veriyoruz. Melikgazi Belediyesi sınırları içinde her hafta binlerce binada düzenli olarak mavi poşetlerin dağıtımı ve toplanmasını sağlıyoruz. 400 adet Sıfır Atık Toplama Ekipmanı ile birlikte ambalaj atıklarını toplama ve ayrıştırma hizmeti sunuyoruz. Sıfır Atık ve Eğitim Tesisimiz ülkemizde referans gösterilen toplama-ayırma tesislerinden birisi. Binlerce öğrencimiz tesisimizde sıfır atık konusunda eğitim alıyor. Melikgazi Belediyesi olarak sıfır atık konusunda öncü ve önemli bir rol üstleniyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Belediyeler İçin Sıfır Atık Fikir Proje Uygulama Yarışması'nda, 'Hareketli Lego Geri Dönüşüm Tesis Modeli' ödüle layık görüldü. Şimdi ise çalışmalarımızı bir adım daha ileriye taşımak adına 'Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı'mızı Melikgazi'mize kazandırdık.

Aracımız etkinlik alanlarımızda, okul ziyaretlerimizde, gezilerimizde bize eşlik edecek ve vatandaşlarımızı sıfır atık konusunda bilinçlendirirken aynı zamanda atıkları toplayarak geri dönüşüme kazandırabilecek. Geri dönüşüm dünyamızın güzel geleceği için olmazsa olmaz! Biz de Melikgazi Belediyesi olarak geri dönüşüm adına hizmetlerimizi günden güne artırıyor, öncü rolümüzü zirveye taşımak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."