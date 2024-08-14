Melike Şahin, London Jazz Festivali'nde

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Melike Şahin, 24 Kasım'da London Jazz Festivali'nde caz severlerle buluşarak, Birleşik Krallık'taki ilk konserini verecek.

Her yıl dünya çapında ünlü caz sanatçılarını ağırlayan ve caz müziğininin en önemli buluşma noktalarından biri olan London Jazz Festivali'nde Melike Şahin aynı sahneyi; Seun Kuti, Mario Biondi, The Joy ve Robert Glasper gibi müzisyenlerle paylaşacak.

Melike Şahin; 2021'de yayımladığı ilk albümü 'Merhem'in ardından şimdilerde ünlü Grammy ödüllü İsveçli prodüktör Martin Terefe tarafından hazırlanan ikinci stüdyo albümü 'Akkor'u dinleyicileriyle buluşturmaya hazırlanıyor.