"Hepimiz kurşun döktürdük"

Şarkıcı Melike Şahin, geçtiğimiz akşam Maximum Uniq Açıkhava'da dinleyicileriyle bir araya geldi.

Şahin, konsere başlarken samimi açıklamalarda bulundu. Nazar değmesinden endişe eden şarkıcı, "Bütün orkestrayla beraber kurşun döktürüp buraya geldik" dedi.

Konserde Şebnem Paker'in Eurovision'da seslendirdiği 'Dinle' adlı şarkısını da seslendiren Melike Şahin, Türkiye'nin Eurovision Şarkı Yarışması'na katılması halinde yarışmada yer alıp almayacağı konusunda "Benim Eurovision'da ülkemi temsil etmeye kalbim dayanmaz" ifadelerini kullandı.

Maximum Uniq Açıkhava'daki konserler;

8 Ekim: +1 Sunar Gazapizm Senfoni İstanbul 2022, 12 Ekim: Adamlar, 14 Ekim: Athena konserleri ile devam edecek.