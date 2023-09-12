Melike Şahin'den festival kapanışı

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Gemlik Belediyesi tarafından; Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Kefalet Kooperatifi, Ziraat Odası katkılarıyla düzenlenen Gemlik Zeytini Festivali’nde, Gemlik dört gün süresince birçok sanatçıyı ağırladı. Festivalin kapanışını ise Melike Şahin yaptı.

Şahin, etkinlikte, 'Diva Yorgun', 'Firuze' ve 'Tutuşmuş Beraber' gibi şarkılarını seslendirdi.

Şarkıcı, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına keyifli bir akşam yaşattı. Fotoğraflar: İHA Sürpriz nikâhtan yeni kareler