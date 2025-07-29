Melike Şahin: Affınıza sığınıyorum

Melike Şahin, BKM'nin 30'uncu yılına özel düzenlediği konser serisinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda iki gün üst üste müzikseverlerle buluştu.

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Melike Şahin, konser öncesi yaptığı yazılı açıklamada; "Yaşanan yangınların hepimizin içini yaktığı, can kayıplarının ve doğaya verilen zararın yüreğimizi dağladığı bu dönemde, basınla herhangi bir röportaj gerçekleştiremeyeceğimi affınıza sığınarak belirtmek isterim. Hayatını kaybeden bütün emekçilere, doğa gönüllülerine rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Ormanlarımıza ve canlarımıza daha değer verdiğimiz günleri görmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Melike Şahin, konser boyunca 'Diva Yorgun', 'Durma Yürüsene' ve 'Beni Ancak'ın yanı sıra 'Akkor' albümündeki şarkıları da seslendirdi.