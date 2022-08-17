"O ARTIK BENİM YENİ ÇOCUĞUM"

Sağlık problemleri olan köpek için elinden geleni yapan Melike İpek Yalova, konuyla ilgili "Hayvanların umursanmadan sokağa atıldığı bir dönemde Banu Aydın mükemmel işler yapıyor. Bizi de 'Maverick'le tanıştırdı, o artık benim yeni çocuğum." açıklamasında bulundu.