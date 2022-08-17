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Melike İpek Yalova'dan alkışlanacak hareket: O benim yeni çocuğum! - Magazin haberleri

Melike İpek Yalova: O benim yeni çocuğum!

Melike İpek Yalova, sokağa bırakılan bir köpeği sahiplendi. Yeni dostuna 'Maverick' adını veren ünlü oyuncu, "O artık benim yeni çocuğum!" ifadelerini kullandı

17.08.2022 - 12:46 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Hayvanlara olan sevgisi ve düşkünlüğü ile bilinen Melike İpek Yalova, gönüllü hayvan hakları savunucusu Banu Aydın'ın sokağa bırakılmış bir köpek için yaptığı paylaşımı görünce harekete geçti.

  • 38 yaşındaki oyuncu, 'Maverick' adını verdiği köpeği sahiplendi. 

  • "O ARTIK BENİM YENİ ÇOCUĞUM"

    Sağlık problemleri olan köpek için elinden geleni yapan Melike İpek Yalova, konuyla ilgili "Hayvanların umursanmadan sokağa atıldığı bir dönemde Banu Aydın mükemmel işler yapıyor. Bizi de 'Maverick'le tanıştırdı, o artık benim yeni çocuğum." açıklamasında bulundu.

  • "KÖPEĞİM NARKOZUN ETKİSİNDE"

    Öte yandan Yalova, geçtiğimiz günlerde 2 yaşındaki köpeğiyle birlikte Levent'te görüntülenmişti. 

    Köpeğinin ameliyattan çıktığını ve moralinin bozuk olduğunu söyleyen ünlü isim, "Köpeğim narkozum etkisinde normal operasyon geçirdi." demişti.

  • "BEN HEP MASKE TAKIYORUM"

    Ardından maske itirafında bulunan Yalova, "Ben hep takıyorum, hiç çıkarmadım. Şu an sağlıklı bulmuyorum ortamı herkes covid olabiliyor." ifadelerini kullanarak dikkatli olunması gerektiğini belirtmişti.

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