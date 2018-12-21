Milli takımı temsilen 20 sporcunun katıldığı şampiyonada Kahramanmaraşlı Melike Günal +87 kiloda koparmada ve silkmede elde ettiği toplam puanlarla 3 bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli Halterci Melike Günal ile Antrenörü Muhammet Nazik şampiyona dönüşü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret ederek başarılarını paylaştılar.