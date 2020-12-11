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HaberlerKültür-SanatMüzik

Melihat Gülses, nostaljik şarkılarla İş Sanat'ta

11.12.2020 - 22:12 | Güncelleme: ABONE OL
Melihat Gülses, nostaljik şarkılarla İş Sanat'ta

Türk Sanat Müziği yorumcusu Melihat Gülses, 'Bir Demet Yasemen', 'Mazi', 'Nazende Sevgili' gibi unutulmaz şarkıları seslendireceği konseriyle bu akşam saat 20.30'da İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarında müzikseverlerle buluşacak.


21. sezonunda birçok etkinliği çevrim içi olarak sanatseverle buluşturan İş Sanat'ta bu akşam muhteşem bir konser var.Türk Sanat Müziği yorumcusu Melihat Gülses, bu akşam İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarında müzikseverlerle buluşacak.

Seyircisiz çekilen konserde Gülses “Bir Demet Yasemen”, “Mazi”, “Nazende Sevgili”, “Seven Ne Yapmaz”, “Arım Balım Peteğim” ve “Adını Anmayacağım” gibi nostaljik şarkıları seslendirecek.
Konser Saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden izlenebilecek.

İŞ SANAT'TA ARALIK AYI PROGRAMI

 

13 Aralık 2020 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

 

14 Aralık 2020 Pazartesi saat: 20.30

Nâzım Hikmet şiir dinletisi: “Bir Tren Kalkar Haydarpaşa Garı’ndan”

Atilla Birkiye – hazırlayan

Mehmet Birkiye – sahneye uyarlayan

Serdar Yalçın – Müzik Yönetmeni

Tilbe Saran, Hümay Güldağ, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek – seslendirenler

Gürhan Eteke - klarnet

 

17 Aralık 2020 Perşembe saat: 20.30

Semplice Quartet: “İyi ki Doğdun Beethoven”

Murat Anıl Erginol – keman

Deniz Toygür Conus – keman

Pınar Dinçer – viyola

Burak Ayrancı - viyolonsel

 

20 Aralık 2020 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Çizmeli Kedi”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

 

21 Aralık Pazartesi saat: 20.30

Yazarının Sesinden

Yavuz Ekinci “Bana İsmail Deyin”

 

22 Aralık 2020 Salı saat: 20.30

Iraz Yıldız – piyano

 

23 Aralık 2020 Çarşamba saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu

William Shakespeare “Kuru Gürültü”

 

26 Aralık 2020 Cumartesi saat: 20.30

Ayşenur Kolivar: “Çayeli’nden Öteye Karadeniz Ezgileri”

 

28 Aralık 2020 Pazartesi saat:20.30

Yazarının Sesinden

Sinan Tuzcu “Böcek”

 

30 Aralık 2020 Çarşamba saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu

William Shakespeare “Bir Yaz Gecesi Rüyası”

 

31 Aralık 2020 Perşembe saat: 20.30

Yeni Yıl Konseri

Murat Karahan - tenor

Limak Filarmoni Orkestrası

Erol Erdinç - şef

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