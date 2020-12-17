VakıfBank Spor Kulübü’nün ve A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın tecrübeli oyuncusu Meliha İsmailoğlu, markalar dünyası ve spor sektörünü bir araya getiren Brand & Sport Summit etkinliğinde konuştu. Sözlerine sporla, voleybolla ilgilenen gençlere tavsiyelerde bulunarak başlayan milli sporcu, "Cesaret her zaman bizim için hiçbir zaman vazgeçmemektir. Başarı iniş çıkışı barındıran zorlu bir süreçtir. Ben de bu süreçte ter döktüm, bazen göz yaşı döktüm. Başarıya ulaşan asla vazgeçmeyendir. Gençlerimize seslenmek istiyorum; asla vazgeçmeyin. Başarılarınıza bir yenisini eklemek için daha çok çalışın" açıklamasını yaptı.

Korona virüs sebebiyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları’nda milli takım olarak hedeflerinin de bahseden İsmailoğlu, “Ülkemin kadınlarını olimpiyatlarda temsil edeceğimiz için büyük sorumluluk duyuyoruz. Bu yazı büyük heyecanla bekliyorduk. Hemen gitmek istiyorduk. Ancak pandemi nedeniyle bu mümkün olmadı. Ama öncelikle amacımız sağlık bir şekilde gidip turnuvayı tamamlamak. Mili formayı giydiğimiz zaman arkamızda büyük bir kitle olduğunu biliyoruz. Öncelikle gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Sonra da gidebildiğimi yere kadar gitmek istiyoruz. Orada Türk kadınının gücünü göstermek istiyoruz” şeklinde konuştu.