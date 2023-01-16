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Melih Kabasakal, Eyüpspor’a transfer oldu

İstanbulspor, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Melih Kabasakal'ın transferi için Eyüpspor'la anlaşmaya varıldığını açıkladı

Giriş: 16.01.2023 - 20:50 | Güncelleme: ABONE OL
Melih Kabasakal, Eyüpspor’a transfer oldu
İHA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, başarılı orta saha oyuncusu Melih Kabasakal ile yollarını ayırdı. 4 sezon İstanbulspor forması giyen Melih, takımının Süper Lig’e çıkmasında önemli rol oynadı.

Sarı-siyahlı kulüpten transfer ile ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüzde bulunduğu her an terinin son damlasına kadar mücadele eden, şampiyonluğumuzun göz bebeklerinden Melih Kabasakal’ın Eyüpspor’a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kendisine emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. Yolun açık olsun Melih” ifadeleri kullanıldı.

26 yaşındaki oyuncu bu sezon 17 lig maçında görev alırken, 1 gol kaydetti.

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