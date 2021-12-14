Melih Gökçek zırhlı aracı iade ediyor

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Melih Gökçek kendisine tahsis edilen zırhlı aracı bugün teslim edeceğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında belediyeye ait bir aracın hala eski başkan olan Melih Gökçek'te olduğunu söyleyerek "Niye vermiyorsun kardeşim belediyenin malını? Artık ailece belediyenin mallarından elinizi çekin. Bu mallar sizin babanızın malı değil" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya hesabından bu konuya ilişkin yeni bir paylaşım yapan İbrahim Melih Gökçek ise Valilik kararı ile kendisine tahsis edilen zırhlı aracı, Mansur Yavaş'ın ısrarları üzerine bugün teslim ettireceğini açıkladı.

Gökçek şunları söyledi:

"Bugüne kadar valiliğin güvenliğim dolayısıyla bana valilik kararıyla tahsis ettiği zırhlı aracı, Mansur Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine hakkım olduğu halde iade etmeye karar verdim. Yarın aracı teslim ettiriyorum."