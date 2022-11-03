Hazan mevsiminde Melen

Düzce'den doğan ve Sakarya üzerinden Karadeniz'e dökülen Melen Çayı, çevresindeki ağaçlarla bölge sakinlerine her mevsim farklı manzaralar sunuyor.

Sonbaharın gelmesiyle çay çevresinde yükselen ağaçlar da yeşil, sarı ve kahverengi renkler hakim olmaya başladı.

Farklı tonlarıyla sonbaharı yansıtan ağaçlar, nehirle bütünleşince bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

Ortaya çıkan güz manzarası, havadan görüntülendi.