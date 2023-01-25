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Melek Mosso: Yürekten geliyor sesimiz

Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya gelen Melek Mosso, sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mosso, "Ebru Gündeş’in de dediği gibi; yürekten ve gırtlaktan geliyor sesimiz. Sahne benim için çok önemli, orası benim dünyam" ifadelerini kullandı

Giriş: 25.01.2023 - 15:09 | Güncelleme: ABONE OL
Melek Mosso: Yürekten geliyor sesimiz - Magazin haberleri
"Yürekten geliyor sesimiz"
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HABERTURK.COM

Melek Mosso, Kıbrıs'ta dinleyicileriyle bir araya geldi. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Moss, “Birkaç günden beri sıkıntı yaşıyorum. Konserlerden dolayı artık hastalık bulaştı. O kadar çok kortizon yaptılar ki her yerim şiş. Sahne öncesi de son bir serum aldım" dedi.

Şarkıcı, daha sonra "Son dönemlerde her hafta Kıbrıs'tayız. Kıbrıs halkını eğlendiriyoruz. Melek Mosso’nun artık gümbür gümbür sahnelerine alıştı insanlar. Ebru Gündeş’in de dediği gibi;
yürekten ve gırtlaktan geliyor sesimiz. Sahne benim için çok önemli, orası benim dünyam. Aman böyle güzel olmalıyım derdim yok sahnede. Benim öyle birilerine gönderme yapayım gibi bir derdim yok. Benim derdim şarkı söylemek" ifadelerini kullandı.

ESTETİK AÇIKLAMASI

Son dönemde estetik yaptırdığı yönündeki haberler hakkında da konuşan Mosso, "Arkadaşlar zaten haberler çıkıyor. Bakın mesela çenemi sıkınca kaslarım oynuyor. Bu çene sıkmaktan... Hatta uykularım kaçıyor. Bu yüzden ben de botoks yaptırıyorum. Ufak tefek şeyler de yaptırıyorum. Bırakın da yaptırayım 35 yaşındayım. Mükemmel görünsem ben de yorgunluğumu silmek için yapıyorum. Canım isterse de yaptırırım. Bu kimseyi bağlamaz. Hoşuma gitmezse zaten yaptırmam. Estetiğe karşı değilim. Kimin canı ne çekerse yaptırır" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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