Melek Mosso: Serkan ile internetten tanıştık

"ANNEM BANA PİYANO ALABİLMEK İÇİN SABAH TEMİZLİĞE GİTTİ, AKŞAM BULAŞIK YIKADI"



Programın ilerleyen dakikalarında ise duygusal anlar yaşandı. Mosso, annesiyle ilgili şunları söyledi:



Ben bu işe ilk başladığımda annem temizlikçi olarak çalışıyordu. Oradaki yaşlılara bakıyordu. Babam inşaatta çalışıyordu. Benim amacım bir iki konser yapayım hemen 'anneme işten çık' diyebilmenin peşindeydim. Anneme bu yıl bir ev aldım. Annem gece gündüz demeden çalıştı. Ben 8-9 yaşlarındayken annemi iki gün üç gün görmediğim oluyordu. Annem saçını süpürge etti. Bana bir piyano almak için çift işe gittiğini bilirim. Ev temizleyip ondan sonra bir otelin bulaşıklarını yıkadığını bilirim. Bir otele gittik annem odaya girerken ağladı. 'Biz buranın hiç ön girişini bilmezdik hep arkan girerdik' dedi. 'Artık ben varım her şeyi halledeceğim sadece gülümse' dedim.