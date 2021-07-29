'Burada daha büyük bir olay var' 0:00 / 0:00

Melek Mosso, Maximum Uniq Açıkhava’daki konseri öncesinde Habertürk'ün sorularını cevapladı. Mosso. son günlerin gündem konusu aşı yaptırmayanlarla ilgili soruya "Şaşkınlıkla izliyorum. Sadece kendimizi değil tüm toplumu düşünerek hareket etmeliyiz" cevabını verdi

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Melek Mosso, yaz aylarının yeni eğlence, kültür ve sanat merkezi Maximum Uniq Açıkhava’da konser verecek. Mosso, 2 Ağustos'taki konseri öncesinde Habertürk'ün sorularını cevapladı. Melek Mosso herkesi aşı olmaya davet ederken "Umarım herkes bir an önce aşısını olur ve tekrar kapanma gibi senaryolar hayatımızdan tamamen uzaklaşır" dedi.

Aşı olmayanlardan dolayı yeniden kapanma ve kültür sanat faaliyetlerine ara verilmesinden söz ediliyor. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?

Aşı olmayanları şaşkınlıkla izliyorum. Endişelerinin farkındayım ama burada daha büyük bir olay var. Virüs geçim sıkıntısını da ardında getirdi. Sadece kendimizi değil tüm toplumu düşünerek hareket etmeliyiz. Umarım herkes bir an önce aşısını olur ve tekrar kapanma gibi senaryolar hayatımızdan tamamen uzaklaşır.

Pandemi nedeniyle uzun süredir konser veremediniz. Öncelikle konser için görüşünüzü almak isterim. Neler hissediyorsunuz? Heyecan durumunuz nasıl?

Heyecanlıyım ve tabii uzun süre sahnede olmamanın verdiği bir huzursuzluk var. Elimi ayağımı nereye koyacağımı unutmuşum. Ama tekrar dinleyicimle karşı karşıya olmak bütün bu endişeleri ve tatlı heyecanı yok ediyor.

Pandemi süreci çalışmalarınızı ne ölçüde etkiledi? Pandemiden önce en son ne zaman konser verdiniz? Bu süreçte neler yaptınız?

En son İzmir depremi sonrası Kocaeli Hayal Kahvesi konserimiz olmuştu. Gelirlerini depremzedelere bağışlamıştık. O son konser oldu. Pandemi sahnelerden ne kadar uzaklaştırsa da stüdyo ve bireysel çalışmalarımı çok etkilemedi. Evde kendi kendime ya da kemik çevremle bireysel çalışmalarıma devam ettim. Bol bol beste ve düzenleme yaptım.

Pandemi sürecinde mesleğiniz ve hayatınızla ilgili edindiğiniz en önemli öğretiler ne oldu?

Hayatta hiçbir şey planlandığı gibi gidemiyor. Bu süreç bana kendimi maddi manevi koruma altına almam gerektiğini gösterdi. Kendi bireysel alanımda mutlu kalabilmeyi öğrendim. Çünkü psikolojik olarak da çok zor bir süreçti.

Hakkınızda yapılan yorumlardan biri 'Eksik olan bir şeyleri tamamladı' şeklinde. Hakkınızdaki bu hissiyatı ve, size dönen enerjiyi nasıl değerlendirirsiniz?

Benim dinleyicilerimle aramda bir duvar yok. Beni arkadaşları ya da ailelerinden biri gibi görüyorlar. Bu çok onur verici. Ben de bu sevgiye layık olmak için elimden geleni yapıyorum. Hayranlarım için 'bizim kız' olmaktan çok mutluyum.

'En çok şu şarkımı seviyorum ve avaz avaz onu söylemekten çok mutlu oluyorum' dediğiniz bir şarkınız var mı?

Herkes çok bilmez ama ben en çok 'Unutan Kazanır' ve 'Pes' adlı şarkılarımı söylemeyi severim.

Maximum Uniq Açıkhava’dan de söz edebilir misiniz? İstanbulluların bu yaz buluşma noktası burası. Bu mekânda ilk kez konser verecek sanatçılardansınız. Neler hissediyorsunuz?

Maximum Uniq Açıkhava İstanbul için büyük kazanç. Şehrin kalbinde, açık havada, artık şehirde zor bulunur olan yeşilin içinde harika bir performans mekanı yaratılmış. Konser öncesi arkadaşlarla keyifli vakit geçirilecek yaşam alanı ve konser verilen mekanın ambiyansı çok çok keyifli. Sadece sahne alan biz sanatçılar için değil, seyircimiz adına da yaz akşamları için eşsiz bir seçenek bence. Bu nedenle burası için emek veren herkesi tebrik ediyorum. Hepimiz için yeni olan Maximum Uniq Açıkhava’daki konserim için heyecanım çok, dinleyicimle oranın ambiyansını tamamlayacağımızdan ve harika bir konser geçireceğimizden hiç şüphem yok.

Sosyal medyada yaptığınız paylaşımlar çok beğeniliyor ve kendi kitlenizi çoktan oluşturdunuz. Seyircinin mesajları, yorumları, isteği, beklentisi gerek albüm olsun gerekse de konserlerdeki repertuvarınızın oluşmasında etkili oluyor mu?

Tamamen olmasa da tabii ki etkiliyor. Repertuvarımı genelde kendi sevdiğim parçalardan oluşturuyorum. Albüm ve yeni şarkı istekleri sadece ben ve dinleyiciyle alakalı değil. Toplumsal durumlar da çok belirleyici oluyor. Ama konser isteklerini genel olarak değerlendirmeye çalışıyorum. İmkan dahilindeyse Türkiye’nin her yerinde konser verebilirim.

2 Ağustos akşamı konsere gelecek seyircinize bir mesajınız var mı? Sürprizler olacak mı konserde?

O gün en güzel enerjilerimle sahnede olacağım. Gelecek olan herkese mükemmel bir konser geçireceklerinin garantisini veriyorum. Uzun zaman sonra İstanbullularla buluşmak çok mutluluk verici. Bu heyecanla eminim Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde tozu dumana katacağız. 'Mossolanmayan kalmasın'...