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Geçtiğimiz akşam Denizli Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen Melek Mosso konserinde eğlence dolu saatler yaşandı. Pandemi döneminin devam etmesi sebebiyle, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde organize edilen konserde, gece boyunca izleyiciler dans ederek, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Konserde, uzun zaman sonra bir araya gelen dinleyiciler, sahnede sürpriz düetlere de şahit oldu.

ÇOCUKLUK HAYALİ GERÇEK OLDU

Çocukken Denizli'de yaşayan Melek Mosso, "O dönem Denizli Açıkhava Tiyatrosu'nun önünde, çimlerde konserleri dinlerdim. O yaşlarda içeri giremiyordum ve bir gün burada şarkı söyleyeceğim günün hayallerini kurardım. Şimdi burada karşınızdayım ve çok mutluyum" diyerek, bu anısını sevenleriyle paylaştı. Melek Mosso, sahnede kardeşiyle yaptığı düet ile de büyük alkış aldı.