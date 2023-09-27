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        Haberler Magazin Melek Mosso ile Serkan Sağdıç nişanlandı - Magazin haberleri

        Melek Mosso nişanlandı

        Şarkıcı Melek Mosso, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı oyuncu Serkan Sağdıç ile nişanlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 09:11 Güncelleme: 27.09.2023 - 09:24
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          'Kirpiklerin' adlı şarkısının klibinde Serkan Sağdıç ile birlikte rol alan Melek Mosso'nun oyuncuyla aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

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          Serkan Sağdıç, geçtiğimiz mart ayında sevgilisine evlilik teklifi etmişti.

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          Yaklaşık üç yıldır birlikte olan çift, evlilik yolunda önemli bir adım attı.

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          Mosso ve Sağdıç aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.


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          İkili, nişanın ardından da kına gecesi yaptı.

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          Çiftin bu mutlu gününe dair fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

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