Melek Mosso nişanlandı
Şarkıcı Melek Mosso, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı oyuncu Serkan Sağdıç ile nişanlandı
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'Kirpiklerin' adlı şarkısının klibinde Serkan Sağdıç ile birlikte rol alan Melek Mosso'nun oyuncuyla aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
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Serkan Sağdıç, geçtiğimiz mart ayında sevgilisine evlilik teklifi etmişti.
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Yaklaşık üç yıldır birlikte olan çift, evlilik yolunda önemli bir adım attı.
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Mosso ve Sağdıç aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.
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İkili, nişanın ardından da kına gecesi yaptı.
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Çiftin bu mutlu gününe dair fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.
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