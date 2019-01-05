Melek Eroğlu kimdir? sorusu 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir zaman kala merak ediliyor. AK Parti İzmir Konak Belediye Başkan Adaylığı için Melek Eroğlu'nun ismi açıklandı. Peki, Melek Eroğlu kimdir? İşte, Melek Eroğlu'nun hayatı ve kariyerine dair detaylar haberimizde...

MELEK EROĞLU KİMDİR?

Melek Eroğlu, 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti İzmir Konak Belediye Başkan Adayı gösterildi.

Melek Eroğlu, İlk, orta ve lise eğitimini Samsun'da, üniversite öğretimini Trabzon'da tamamladı. 1990 yılında İzmir'e yerleşti.

2011'de AK Parti il yönetiminde görev aldı. Daha sonra seçim koordinasyon merkezi program sorumlusu olarak görev yaptı. 7 yıllık yönetim kurulu üyeliği boyunca il başkan yardımcılığı ve ilçe bölge başkanlıkları görevlerini sürdürdü. Çeşitli mimari projeler ve inşaat yapıyor. Aynı zamanda kent mobilyaları tasarımı ve üretimi ile uğraşıyor.

Melek Eroğlu, evli ve 2 çocuk annesidir