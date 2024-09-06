Melek Baykal, Lâl Denizli'yi makamında ziyaret etti

Melek Baykal, ziyaret sırasında çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak şu notu düştü; "Sevgili Lâl'imizi ziyarete gittik. Çok mutlu ayrıldık yanından, sıcacık sohbeti, doğallığı, güler yüzünden o kadar keyif aldık ki... Lâl, başkanlığa çok yakışmış. Çeşme'ye kadın estetiği yansımış, enerji gelmiş. Yolun açık olsun canım, başarıların sonsuz olsun... Seni seviyoruz."

Fotoğraflar: Instagram