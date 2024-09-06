Melek Baykal, Lâl Denizli'yi makamında ziyaret etti
Melek Baykal, 2024 yerel seçimlerinde Çeşme'nin belediye başkanı seçilen Lâl Denizli'yi ziyaret etti. Baykal, Denizli'nin başkanlık görevine çok yakıştığını belirtti
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Teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lâl Denizli, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilen yerel seçimlerde Çeşme Belediye başkanı seçilmişti.
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Melek Baykal, Lâl Denizli'yi makamında ziyaret etti ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Melek Baykal, ziyaret sırasında çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak şu notu düştü; "Sevgili Lâl'imizi ziyarete gittik. Çok mutlu ayrıldık yanından, sıcacık sohbeti, doğallığı, güler yüzünden o kadar keyif aldık ki... Lâl, başkanlığa çok yakışmış. Çeşme'ye kadın estetiği yansımış, enerji gelmiş. Yolun açık olsun canım, başarıların sonsuz olsun... Seni seviyoruz."
Fotoğraflar: Instagram
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