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Melanie Brown: Cenaze törenine gitmeden avukat buldum!

Bir dönem müzik dünyasına damgasını vuran "Spice Girls" (Baharat Kızlar) grubunun üyesi olarak tanınan Melanie Brown, önceki gün babasının mezarını ziyaret etti. Brown'un babası Martin Brown, son nefesine kadar kızına, şiddet uygulayan Stephen Belafonte'den ayrılması için cesaret vermişti...

06.01.2022 - 16:50 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • "Mel B." ya da "Melanie B." olarak da bilinen Melanie Janine Brown, 2017'de 10 yıl boyunca evli olduğu Stephen Belafonte'den şiddet gördüğünü saklamamıştı.

    Brown, şimdilerde hemcinslerini aile içi şiddetten korumak ve bundan etkilenen kadınlara yardım elini uzatmak için kurulan bir vakıfla ortak çalışmalar yürütüyor.

    Bu konudaki aktif çalışmaları nedeniyle de bu yıl Britanya'nın en saygın ödüllerinden biri olan Britanya İmparatorluk Nişanı'na değer görülen ve Onur Listesi'ne girmeye hak kazanan Melanie Janine Brown, mutluluğunu da 2017 yılında hayatını kaybeden babası Martin Brown'un mezarını ziyaret ederek kutladı.

  • "BU EVLİLİĞİ BİTİRECEĞİME DAİR SÖZ VERDİM"

    O anları da sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü isim, babasına ödülü kazandığını söylediğini belirterek, "Babam ölüm döşeğindeyken ona, sürekli taciz edildiğim bu evliliği bitireceğime dair söz verdim. Babam bana o gücü verdi." notunu düştü.

    Mel B., babası hayatta olsaydı, kendisiyle gurur duyacağını da sözlerine ekledi. Eski "Spice Girls" üyesi bu konudaki çabalarına devam edeceğini belirterek, mesajını sonlandırdı.

    Brown'un babası, son nefesine kadar kızına, şiddet uygulayan Belafonte'den ayrılması için cesaret vermişti.

  • Melanie Brown, babasını kaybettiğini,  onun ellerini tuttuğu bu fotoğrafı paylaşarak duyurmuştu.

  • "BOŞANMA GÜCÜNÜ BANA BABAM VERDİ"

    Babasının ölümünün kendisini ne kadar çok etkilediğini sık sık ifade eden Brown, evli kaldıkları 10 yıl boyunca kendisine şiddet uygulayan kocası Stephen Belafonte'den boşanmak için gereken gücü kendisine babasının verdiğini de hatırlatıyor.

    Mel B., yaşam tecrübelerini kaleme aldığı "Brutally Honest" adlı kitabında o dönemi, "Babamın cenaze törenine gitmedim. Kendime bir ev ve bir de boşanma avukatı buldum." ifadeleriyle anlatmıştı.

  • BAŞINA GELENLERİ KAMUOYUNDAN GİZLEMEMİŞTİ

    Mel B. ile Harry Belafonte'nin boşanması, 2017 yılında uzun süre ses getirmişti. Ünlü şarkıcı, evliliği sırasında gördüğü şiddetin bedeninde bıraktığı izleri hiçbir zaman saklamamıştı.

    Brown, Belafonte'nin boğazını sıktığını, yüzünü ısırdığını ve dudağını patlattığını söylemişti.

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