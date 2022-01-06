"BOŞANMA GÜCÜNÜ BANA BABAM VERDİ"

Babasının ölümünün kendisini ne kadar çok etkilediğini sık sık ifade eden Brown, evli kaldıkları 10 yıl boyunca kendisine şiddet uygulayan kocası Stephen Belafonte'den boşanmak için gereken gücü kendisine babasının verdiğini de hatırlatıyor.

Mel B., yaşam tecrübelerini kaleme aldığı "Brutally Honest" adlı kitabında o dönemi, "Babamın cenaze törenine gitmedim. Kendime bir ev ve bir de boşanma avukatı buldum." ifadeleriyle anlatmıştı.