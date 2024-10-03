Melania Trump yeni anı kitabında Donald Trump'a meydan okudu

Kitabında, "Kadının kendi bedeniyle ne yapacağına karar verme yetkisi neden kadının kendisinden başkasına ait olsun ki?" diye soran Melania Trump, "Bir kadının temel bireysel özgürlük hakkı olan kendi hayatı, ona isterse hamileliğini sonlandırma yetkisini verir. Bir kadının istenmeyen bir hamileliği sonlandırıp sonlandırmayacağına dair seçim hakkını kısıtlamak, onun kendi bedeni üzerindeki kontrolünü reddetmekle aynı şeydir" ifadesini kullandı.