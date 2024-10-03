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        Haberler Dünyadan Melania Trump yeni anı kitabında Donald Trump'a meydan okudu - magazin haberleri

        Melania Trump yeni anı kitabında Donald Trump'a meydan okudu

        Melania Trump, yeni çıkan anı kitabında kürtajı güçlü bir şekilde savunarak eşi Donald Trump'a muhalefet etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 15:46 Güncelleme: 03.10.2024 - 15:50
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        • 1

          Melania Trump, yeni çıkan anı kitabında eşi Donald Trump'ın siyasi görüşleriyle ters düşen şaşırtıcı bir itirafla kadınların kürtaj hakkının tutkulu bir savunucusu olduğunu gösterdi.

          'Melania' adlı kitabında, eski First Lady şöyle yazdı:

          "Kadınların çocuk sahibi olma tercihlerine karar verirken kendi inançlarına göre, herhangi bir müdahale veya baskıdan bağımsız olarak özerkliğe sahip olmalarını devlet garanti etmek zorundadır."

        • 2

          Kitabında, "Kadının kendi bedeniyle ne yapacağına karar verme yetkisi neden kadının kendisinden başkasına ait olsun ki?" diye soran Melania Trump, "Bir kadının temel bireysel özgürlük hakkı olan kendi hayatı, ona isterse hamileliğini sonlandırma yetkisini verir. Bir kadının istenmeyen bir hamileliği sonlandırıp sonlandırmayacağına dair seçim hakkını kısıtlamak, onun kendi bedeni üzerindeki kontrolünü reddetmekle aynı şeydir" ifadesini kullandı.

        • 3

          ABD'nin yakın geçmişteki en ihtilaflı başkanlık seçimlerinden biri için 3 Kasım'da sandık başına gidilecek. Bu seçimde kadınların üreme hakları en tartışmalı konulardan biri haline geldi.

        • 4

          Melania Trump, bugüne dek kamuoyunda nadiren siyasi görüşlerini ifade etti. Hem eşinin görüşleriyle arasındaki zıtlık hem de Donald Trump yönetiminin ardında bıraktığı kadın haklarında yaşanan ciddi bozulma göz önüne alındığında, eski First Lady'nin itirazı daha da dikkat çekici oluyor.

        • 5

          Trump, başkanlık döneminde ABD Yüksek Mahkemesi'ne üç muhafazakar yargıç atadı ve bunlar 2022'de federal olarak kadınlara kürtaj hakkı veren 1973 tarihli dönüm noktası niteliğindeki kararı bozdu.

          Demokratlar, 2022'den bu yana kürtaj haklarının geri getirilmesi için yoğun bir kampanya yürüttüler.

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